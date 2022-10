Atp Napoli 2022 | Berrettini e Musetti testano condizioni Campo D’Avalos

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lorenzoe Matteohanno testato ilnel primo pomeriggio del day 3 del torneo ATP 250 di(cemento outdoor). I due azzurri, avendo usufruito di un bye all’esordio, sono attesi dal loro match di ottavi di finale. Il carrarino debutterà contro uno tra il serbo Djere o il qualificato croato Gojo mentre il romano aprirà le danze contro lo spagnolo Carballes Baena, con cui ha perso la settimana scorsa a Firenze. Ricordiamo che su questo, tempestato di buche nella giornata di sabato per via della pioggia caduta sul capoluogo campano, ancora non si è giocato un quindici. Ilè stato pitturato di fresco nella mattinata odierna ed allestito in fretta e furia. Dopo l’allenamento dei due azzurri, a partire ...

Lezione dipizza per due dei protagonisti della TennisCup by Banca di Credito Popolare, il nuovo250 che si sta disputando in città. Lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.15e prima testa di serie del torneo, ed il giapponese Taro Daniel, n.Il torinese si arrende all'argentino al primo turno in due set- Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno Quattro della TennisCup by Banca di Credito Popolare, nuovo250 dotato di un montepremi di 612.000 euro che si sta disputando sul cemento dell'Arena affacciata sul Golfo. Il 27enne torinese, n.50 del ranking, ...ATP NAPOLI - Dopo l'eliminazione a Firenze contro Zapata Miralles, per il torinese arriva un'altra delusione al primo turno in un torneo di casa: 7-5 7-6(3) per ...L'argentino, reduce da 10 sconfitte consecutive, batte Sonego per la prima volta in carriera: agli ottavi sfiderà Marton Fucsovics o Zhizhen Zhang ...