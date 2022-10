Pensioni 2023 | ultime news | Ok a quota 41 ma con soglia d’età

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 18 ottobre 2022)41? Sì ma con. Sarebbe questa l’ultimissima novità in termini capitoloproveniente da Giorgia Meloni, leader Fratelli d’Italia, questa ipotesi sarebbe associata alla tanto discussa opzione uomo che andrebbe ad aggiungersi alla proroga dell’opzione donna e dell’ape sociale entrambe in scadenza a fine dicembre. L’obiettivo del nuovo Governo é proprio quello di creare alternative di uscita flessibile al ritorno il toto della Legge Fornero che é nuovamente alle porte.102, lo ricordiamo, é anch’essa in scadenza al 31/12/2022. Vediamo i dettagli e gli eventuali costi della misura.anticipate, verso la41 ma non per tutti Potremmo pensare ad un paragone per fare comprendere meglio il significato ...