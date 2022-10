Milano Area B - L' ultima carta in Regione è un appello al prossimo governo

Leggi su quattroruote

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato la mozione presentata dalla Lega per chiedere la sospensione dei divieti alla circolazione nell'B del Comune diper le auto diesel Euro 5 e benzina Euro 2. Il testo, approvato a maggioranza con 39 voti favorevoli e 9 contrari, include anche un'ulteriore iniziativa da affidare al. La mozione, infatti, invita l'ormai imminente esecutivo ad "attivarsi presso l'Unione europea per ottenere una deroga alle limitazioni di utilizzo dei veicoli nel periodo strettamente necessario a superare la crisi economica causata dal caro energia, senza incorrere nell'apertura della procedura di sanzionamento da parte di Bruxelles". La maggioranza non ha, invece, accolto alcuni emendamenti per inserire sgravi fiscali e bonus per l'acquisto di auto a basso ...