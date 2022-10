L’affare Messi alla Corte UE | «Aiuti di Stato illegali al PSG | stop al contratto»

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’acquisto di Leoda parte del PSG finisce davantidi Giustizia dell’Unione Europea. Oggi infatti è andata in scena l’udienza relativadenuncia presentata da un gruppo di soci del Barcellona e del più grande club di tifosi del Barça in Francia contro il Paris Saint-Germain per la firma di LeoL'articolo proviene da Calcio e Finanza.