Governo | consultazioni | come funzionano

... La coalizione di centrodestra riuscirà a restare unita al, o rischia di implodere a causa ...E il primo indicatore sarà se il centrodestra andrà come delegazione unica o meno alle...Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi fanno pace in pubblico per varare il nuovo. E mentre ... E celebra un accordo politico fragile che parte dalle: i leader andranno insieme al ...Un’ora e venti a colloquio. Faccia a faccia, letteralmente. Nella stanza al secondo piano di via della Scrofa, sede storica di An e ora di Fratelli d’Italia, ieri pomeriggio ...(Adnkronos) – Nel governo di Giorgia Meloni, spazio per 4 o 5 ministri di Forza Italia. Per Antonio Tajani e Matteo Salvini, ipotesi ruolo da vicepremier. Dopo l’incontro tra la leader di Fratelli d’I ...