Felicia Kingsley | la scrittrice d' amore che scala le classifiche | arriva l' ultimo romanzo

(Di martedì 18 ottobre 2022) La rubrica “Un libro in due minuti” di Lucia Esposito questa settimana parla del libro della regina della commedia romantica. L'libro che è appena uscito ed ha già conquistato un posto d'onore in classifica, s'intitola "Ti aspetto a Central Park" (Newton Compton). L'autrice è, ladi besteller "Bugiarde si diventa", "Due cuori in affitto" e "Prima regola non innamorarsi". E' lei stessa – in questo video - a spiegare la trama del suolibro. A dispetto dello pseudonimo inglese,è italianissima, vive a Modena e fa l'architetto. Scrivendo d'ha conquistato le: i suoi libri hanno venduto oltre 750 mila copie in Italia e i social su TikTok ha 20 milioni di visualizzazioni, quasi 50mila i ...

la Repubblica

Finanche se si intitola No sleep till Shengal , da Bao Publishing Il fenomeno del romanzo d'amore: Sveva Casati Modignani,, Matteo Bussola, Roberto Emanuelli. L' editoria libraria ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche: "La mia scuola di scrittura è l'architettura" Rachel Carson, ovvero l'... Felicia Kingsley: "La mia scuola di scrittura è l'architettura" Il fumettista romano domina, come accade ogni volta esca un suo nuovo libro. Finanche se si intitola No sleep till Shengal, da Bao Publishing ...A una sola settimana dall’uscita in libreria, No Sleep Till Shengal, il nuovo fumetto di Zerocalcare, è il libro più venduto in Italia.