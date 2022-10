Emigratis – La resa dei conti | ospiti dell’ultima puntata Mike Tyson ed Elisabetta Canalis

(Di martedì 18 ottobre 2022) Pio e Amedeo su Canale 5 con la quarta ed ultimadi– Ladei: tra glie Felipe Massa Mercoledì 19 ottobre, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con– Ladei. Nella quarta“Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico foggiano da Los Angeles si sposteranno a Las Vegas dove incontreranno la leggenda mondiale della boxe:. Pio e AmedeoOltre la campione, saranno, Marvin Vettori, l’ex calciatore brasiliano Adriano e il pilota di Formula 1 ...

E stavolta, a confessarlo è stato lo stesso Damante , ex tronista di Uomini e Donne , che è stato ospite della terza puntata di- Ladei conti , programma che va in onda su Canale 5 , ...Dopo aver fatto un salto a casa di Katherine Kelly Lang che nella soap Beautiful interpreta Brooke Logan, i due comici pugliesi Pio e Amedeo durante la terza puntata di "" Ladei conti" si recano presso i celebri studi televisivi dove vengono girate le puntate della ormai storica soap opera americana. Pio e Amedeo vogliono girare una scena di Beautiful ...Appuntamento finale dello show che che vede i comici pugliesi nei panni di due scrocconi intenti a girare il mondo ...È andata in onda ieri su Canale 5 la terza puntata di Emigratis — La resa dei conti. Il programma, condotto dai comici Pio e Amedeo, ha visto protagonista anche Andrea Damante il quale ha rivelato ai ...