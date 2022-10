Così sono evaporati i miliardi e i miliardari del Covid

Leggi su formiche

(Di martedì 18 ottobre 2022) Dall’inizio della pandemia-19, il mondo è molto cambiato. Dal lavoro alla scuola, passando per il turismo e anche le operazioni in Borsa. I titoli di molte compagnieaumentati di valore in tempo record, ma con la stessa velocitàscesi una volta finiti i lockdown. Un gruppo di, la cui ricchezza si è moltiplicata grazie alle limitazioni anti-, hanno visto precipitare velocemente il loro patrimonio. C’è per esempio Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, che ha perso 70di dollari, circa il 50% del patrimonio netto, come riporta il sito Fortune. Jeff Bezos, presidente e fondatore di Amazon, ha visto sfumare 46di dollari mentre le perdite di Bill Gates, fondatore di Microsoft,state di 27 ...