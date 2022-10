Chi sarà il terzo eliminato del Grande Fratello Vip 7? I sondaggi

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 18 ottobre 2022) La puntata di giovedì 20 ottobre delVip vede al televoto Alberto De Pisis, Attilio Romita, Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta, Giaele De Donà e George Ciupilan. Il meno votatoil prossimo concorrentedi quest’edizione. Antonino è finito direttamente in nomination per volere di Nikita Pelizon, proclamata preferita del pubblico al termine del televoto della puntata di lunedì (la modella friulana ha ottenuto il 48% delle preferenze contro il 46% dell’ex di Belen). Gli altri concorrenti in nomination sono stati i più nominati dal gruppo, in particolare Giaele De Donà, che continua a essere invisa a gran parte dei vipponi. Di seguito i risultati deionline sul televotorio di giovedì del GF Vip 7....