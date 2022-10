Aumento stipendi docenti | ancora tutto fermo | si attende dal MEF l’ok per i 340 milioni in più per il rinnovo del contratto

...e raccogliamo testimonianze di titolari e gestori di attività preoccupatissimi per l'delle ... lavorare per pagare le bollette, insieme a spese per affitto e fornitori e agli, con la ......e raccogliamo testimonianze di titolari e gestori di attività preoccupatissimi per l'delle ... lavorare per pagare le bollette, insieme a spese per affitto e fornitori e agli, con la ...Con l’inflazione cala il potere di acquisto degli stipendi dei lavoratori: meno 2,5% nei Paesi Ue. I profitti delle imprese crescono invece dell’1%. La Federazione europea dei sindacati (Etuc): «Tropp ...Giornata di scioperi e manifestazioni in Francia per l'aumento dei salari. Numerosi i settori che hanno annunciato la loro partecipazione, dagli statali all'energia, dai trasporti all'agroalimentare, ...