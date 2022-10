Aborto | ddl a firma Gasparri depositato in Senato | Smantella la 194

Open

... si metterebbe in discussione la ratio alla base della legge 194 sul diritto di. Il Pd è insorto. La capogruppo dem al Senato Simona Malpezzi ha twittato: "In Senato FI ripresenta ilper ...... il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha presentato unper modificare l'art. 1 del ... sul tema dell'nel periodo elettorale erano arrivate molteplici rassicurazioni dalla leader di ... Il Parlamento comincia i lavori con una proposta di legge contro l’aborto. Nel Ddl Gasparri la modifica sui diritti del feto Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Come era quella che la destra non vuole cambiare la legge sull aborto Basta il Ddl Gasparri depositato il 13 ottobre che vuole modificare l'art. 1 del codice civile.La destra in campagna elettorale ha messo in chiaro che loro si occupano di cose concrete, mica di gender e aborto come la sinistra ...