Affaritaliani.it

Nellacome nel cinema non mi sono potuta permettere delle scuole, ho imparato dall'istinto e dalla strada. Stefano Chiantini mi ha dato libertà peranche Teresa, costruirlo anche ...le vibrazioni prodotte da uno spazzolino in. Oral - B ha deciso di celebrare il lancio locale di iO10 con iOsense, con un progetto inedito e sperimentale partendo da A - Mint, la ... Trasformare in musica le vibrazioni di uno spazzolino con l'A.I. Milano, 17 ott. (askanews) - Trasformare le vibrazioni prodotte da uno spazzolino in musica. Oral-B ha deciso di celebrare il lancio locale di ...