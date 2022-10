anteprima24.it

... che nasceranno grazie all'autorizzazione già fornita da parte delloche ha in uso gli spazi. ... che rischia di travolgere del tutto la comunità Campobellese facendola sprofondarebaratro ......è interessante con ben 16 minori non accompagnati che hanno trovato lavoro e 7 lavoratori locali impiegati a tempo pienoprogetto finanziato dallo Stato. Una gestione, quella dello, che ... Sprar nel Sannio, misure cautelari per due: nel mirino una gara d'appalto Il Ministero dell’ Interno, con il decreto di finanziamento 37847 pubblicato il 13 ottobre 2022, ha inserito il progetto presentato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, per la prosecuzione... Vai ...Una montagna di immondizia, accatastata e sparsa in vari punti della zona artigianale di Fossacesia (Ch), in contrada Sterpari, non è passata inosservata dai residenti. Questo sito fa uso di cookie pe ...