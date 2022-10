Si schianta contro furgone in galleria e scappa a piedi | arrestato

tvsvizzera.it

Paura e morte a Yeysk, in Russia: aereo da guerra Su - 34 precipita e siun palazzo Intanto, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev reagisce su Telegram ...Un aereo militare è precipitatoun edificio residenziale di nove piani a Yeysk, nel sud della Russia, vicino al confine con l'Ucraina. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le ambulanze, come riferito da alcuni testimoni ... Un aereo militare russo si è schiantato su un edificio nel sud-est della Russia , a Yeysk. Lo ha reso noto il ministero della Difesa, secondo ...