Move City Sport | un mondo dedicato anche all’approfondimento del benessere e del gioco

Tutto il mondo dell'impiantistica sportiva e del tempo libero si riunirà alla Fiera di Bergamo i prossimi 18 e 19 ottobre perSport dove sport, gioco, benessere e tempo libero saranno in bella mostra in una rassegna di meeting, conferenze, seminari, incontri e workshop di settore. Tra le adesioni da parte di Enti, ...Tutto il mondo dell'impiantistica sportiva e del tempo libero si riunirà alla Fiera di Bergamo i prossimi 18 e 19 ottobre perSPORT dove sport, gioco, benessere e tempo libero saranno in bella mostra in una rassegna di meeting, conferenze, seminari, incontri e workshop di settore. Tra le adesioni da parte di Enti, ...BERGAMO - Tutto il mondo dell’impiantistica sportiva e del tempo libero si riunirà alla Fiera di Bergamo i prossimi 18 e 19 ottobre per Move City Sport dove sport, gioco, benessere e tempo libero sara ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...