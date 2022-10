MotoGP | GP Malesia 2022 in tv | programma | date | orari e diretta streaming

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio della, valevole per il diciottesimo appuntamento del Motomondiale, inda venerdì 21 a domenica 23 ottobre sul circuito di Sepang. Giovedì 20 ottobre avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 21 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 4:50 e la seconda alle ore 9:05. Sabato 22 ottobre, alle ore 4:50, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 8:25) e per le qualifiche (alle ore 9:05). Domenica 23 warm-up alle ore 4:40 e gara alle ore 9. Tutto il Gran Premio dellasarà trasmesso sui ...

06.00 - Gara Moto3 (SKY, NOW, differita TV8 alle 11.15) 07.20 - Gara Moto2 (SKY, NOW, differita TV8 alle 12.30) 09.00 - Gara(SKY, NOW, differita TV8 alle 14.15) La MotoGP arriva in Malesia per il penultimo appuntamento della stagione. Ecco gli orari per seguire le gare in diretta e in differita