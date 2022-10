L’ortodossia retorica dei pacifisti e il buon senso degli ucraini

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’altro giorno mi è toccato di accompagnare mia figlia, per la scuola, a una manifestazione di non so più quale organizzazione umanitaria. Tema, come ormai si dice (se mettessero la galera per chi usa “tema” smetterei di essere contro il carcere), la guerra in Ucraina. Tutto molto di sinistra. Tutto molto pacifista. Tutto molto i torti non stanno da una parte sola. Tutto molto «eh però anche i territori occupati da Israele». Tutto molto con le armi non si costruisce la pace. Tutto molto «sono i civili a farne le spese». Nulla, chiaramente, sul fatto che le armi che ammazzano i civili non sono quelle mandate agliper difendersi, ma quelle usate dai russi per aggredirli. Bene, dopo un po’ di questo andazzo, e mentre io sgranavo in silenzio il rosario di tutte le bestemmie, a rompere la cappa arcobaleno gravante su quell’assemblea di pace da operazione speciale ...