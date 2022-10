Livorno | rider ferito nello scontro con un’auto La denuncia della Cgil

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sono in corso gli accertamentipolizia municipale per chiarire la dinamica dell'incidente. La: è' inaccettabile che questi lavoratori continuino a rischiare la vita. L'articolo proviene da Firenze Post.

L'uomo è il conducente dell'auto Bmw che domenica sera aha investito unin scooter in piazza Mazzini dopo una mancata precedenza a un incrocio. Investee scappa: accade a...di Glovo travolto da un auto. Ancora un incidente per i fattorini della multinazionale di consegne di cibo. Sempre in Toscana ma questa volta nella città livornese è avvenuto l'...Sono in corso gli accertamenti della polizia municipale per chiarire la dinamica dell'incidente. La Cgil denuncia: è' inaccettabile che questi lavoratori continuino a rischiare la vita.A pochi giorni dalla morte di Sebastian Galassi, il rider fiorentino della compagnia Glovo morto a Firenze in un incidente durante una serata di consegne, ...