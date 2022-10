Inter | Correa può lasciare | il Newcastle sulle sue tracce

Commenta per primo Il Newcastle ha messo nel mirino Joaquin, ma ha pronta un'alternativa all'attaccante dell': secondo la stampa britannica, si tratta di Christian Pulisic , che può lasciare il Chelsea .Il turco è riuscito poi a riprendere la posizione, ma è durato poco davanti: infatti,è subito andato al comando. Tuttavia, lo statunitense ha ceduto il passo a Pietro Fittipaldi (...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L'attaccante dell'Inter piace ai Magpies per gennaio, mentre il tecnico biancoceleste gradirebbe il centravanti della Juventus ...