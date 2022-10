Incontri dei Carabinieri contro le truffe

(Di lunedì 17 ottobre 2022) RIETI – Prosegue la campagna del Comando Provincialedi Rietiil rischioperpetrate soprattutto nei confronti dei cittadini più anziani. Il fenomeno ha reso necessari una serie diche gli uomini dell’Arma stanno promuovendo su tutto il territorio della provincia di Rieti, fornendo informazioni sulle tecniche esecutive più diffuse e sui comportamenti da assumere per scongiurare il rischio di rimanerne vittime. In tale prospettiva il Comandante della Stazione di Amatrice Maresciallo Capo Francesco Simeoni, con la collaborazione dei due Sindaci che hanno messo a disposizione il Teatro della Laga e il Centro di Comunità, ha incontrato la popolazione di Amatrice e Cittareale. Nella circostanza è stato spiegato come riconoscere i truffatori che, pur cambiando ogni volta strategia, ...

Negli ultimi tre anni per risolvere questa situazione si sono tenuti 42tra il Comune di ... Ne vogliamo una finalmente compiuta e utilizzabile sotto tutti gli aspetti; nonrappezzi fatti ...Gli studenti potranno partecipare agli oltre 100e convegni di orientamento , chiedere ... Potranno inoltre mettersi alla prova con le simulazionitest d'ammissione ai corsi a numero chiuso,...Una serie di comunicazioni interne aziendali sono state rese pubbliche dal Wall Street Journal. I piani di espansione per il 2022 saranno rivisti, mentre chi ...Al via la prima edizione del Salone Nazionale dello Studente, dal 19 al 21 ottobre alla Fiera di Roma. Per la prima volta nei suoi 32 anni di storia, Campus dà vita a un Salone rivolto alle scuole di ...