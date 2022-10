Il Post

Serie A Inter - Zhang mette 100 milioni: il bilancio, Skriniar e i nuovi soci L'Inter è di proprietà dal 2016 del, con sede a Nanchino, il cui core business è nella rivendita di ...Ilda qualche settimana ha affidato a due importantissimi istituti bancari il mandato per ricercare possibili acquirenti cui cedere le quote di maggioranza del club nerazzurro. Steven ... Il gruppo Suning sta cercando acquirenti per l’Inter, dice il Financial Times Il Financial Times in un suo articolo ha ufficialmente dichiarato che l’Inter è in vendita Gli advisor inizieranno, a partire da questa settimana, la ricerca di possibili acquirenti. Si ribadisce com ...Questa settimana la banca d’affari statunitense Raine Group e il colosso finanziario Goldman Sachs inizieranno la ricerca di un acquirente per l’Inter, l’ultima squadra di calcio di alto livello ad es ...