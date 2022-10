“Il futuro è in cantiere” | parte da Torre de’ Busi il tour del Gruppo Giovani imprenditori

Wired Italia

... ma nonostante questo sembra proprio che Sony abbia molto indi questo periodo, e il ... solo che nel caso di questo nuovo brevetto i giocatori potrebbero avere l'occasione di vedere nel...Si tratta di un, il cui costo è interamente sostenuto dall'Opera di Santa Maria del Fiore, e inpermetterà anche ai visitatori di vedere da vicino uno spettacolo unico al mondo. I ... Il medtech al centro di Cantiere Futuro del 28 settembre a Milano Poi però chiede ai partiti di maggioranza e opposizione una sorta di alleanza per fare pressione sul Governo Meloni in modo da ottenere nuovi fondi per la realizzazione dell'opera ...La casa di produzione digitale WHY in collaborazione con SINDERESI e Mokamusic ha allestito da quest'anno un punto di osservazione sul cantiere per permettere agli utenti di provare in prima persona l ...