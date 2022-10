Guerra e crisi | va bene | ma dopo la pandemia continueremo a fare festa finché non affondiamo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Visto che il dubbio mi attanagliava da mesi, insieme con l’antipatica sensazione di divertirmi parecchio quando non dovrei assolutamente e che anzi sarebbe più decente se mi sentissi in colpa, sono... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

RaiNews

... che permette di risparmiare la della batteria in situazioni di. Google Pixel Sui telefoni ... gli sviluppi e le conseguenze economiche dellain Ucraina Hai perso il Wired Next Fest Niente ......alimentare' ovvero 'i venture capitalist e le aziende che cercano di proteggersi dalledella ... dei lockdown pandemici in Cina e dellain Ucraina, che hanno tutti danneggiato la fornitura ... Pesanti combattimenti nel Donetsk dove è stato ucciso anche un foreign fighter italiano - Esplosioni nelle regioni di Odessa e Kharkov - Esplosioni nelle regioni di Odessa e Kharkov L'Europa è la vera vittima designata della guerra e della narrazione in atto, ma continua a recitare il copione. Si prepara un nuovo 1914 ...Senior Italia Federanziani esprime congratulazioni e augura buon lavoro ai neopresidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana ...