Grande Fratello Vip | nuovi ingressi | chi sono i 6 nuovi concorrenti | tra di loro anche Dayane Mello

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Una nuova puntata delVip sta per prendere il via, tra strategie, discussioni, amori che nascono. E, che sarebbero pronti a varcare la soglia della porta rossa. Sì, perché dopo squalifiche e ‘vipponi’ che hanno deciso di abbandonare il gioco, chi per un motivo e chi per un altro, Alfonso Signorini sarebbe pronto ad ampliare il cast. E seiprotagonisti potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia. Ma chi? Arriveranno e faranno vacillare ancora di più gli equilibri, già precari? Chidel GF VIP? Ecco i 6 nomi Sarebbero 6 ipronti ad entrare nella ...

"Ha pochi anni più di me ma l'ho sempre considerato unmaggiore. Ci vedevamo al Derby, che ... Anni dopo il clima era diverso e ho fatto unafatica: in oltre 40 anni di carriera non mi ...... unavilla sul Monte Argentario e un appartamento in Toscana nel comune di Montalcino ... l'uomo a cui è stata legata per molti anni; i nipoti Matteo e Federica Pelloni, figli del...Dopo l’eliminazione di Gegia, le polemiche nella casa del Grande Fratello Vip non si placano. Tra litigi, discussioni sempre più accese, strategie, pianti. E amori che nascono. Questa sera su Canale 5 ...Cristina Quaranta minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip 2022 e poi rivela cosa prevede il suo contratto nel reality show ...