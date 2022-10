“Cosa farà scoppiare la guerra Usa-Cina” L' analisi di Caracciolo è da brividi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Durante il Congresso del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping si è detto “pronto all'uso della forza per la questione Taiwan, continueremo a lottare per una riunificazione pacifica”. La situazione di Pechino e del territorio conteso è affrontata durante l'edizione del 17 ottobre di Agorà, il talk show di Rai 3 condotto da Monica Giandotti, che vede la presenza di Lucio, esperto di geopolitica e direttore di Limes: “Oggi il mondo si regge sulla sfida tra Usa e, con l'isola di Taiwan che è il perno del confronto. I cinesi la considerano loro, mentre gli americani hanno deciso di difenderla e di armarla. Xi ha dato un ultimatum alla, parlando di 2049 come limite per prendere l'isola, che se non verrà allaspontaneamente porterà all'uso della forza. Può significare latra ...