Carlo III vende gli amati cavalli della regina Elisabetta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) I tagli del nuovo sovrano stanno per abbattersi anche sulla scuderiaCorona:III sta per mettere all'asta dodici dei preziosida corsa ereditati dalla madre. E secondo fonti di Palazzo non si fermerà qui…

Non proprio un segno di continuità con i 70 anni di regno di sua madre, Elisabetta II . Re, infatti, pare intenzionato a vendere tutti i cavalli da corsa più performanti, ricevuti in eredità dalla compianta regina , morta il mese scorso. I 12 preziosi cavalli da corsa, potrebbero ...Remette in vendita i beni della madre Elisabetta. A cominciare dai suoi cavalli La monarchia "snella", tanto desiderata daper non pesare sulle casse di Buckingham Palace, non si ...Carlo III vorrebbe che la sua incoronazione, che si terrà il prossimo 6 maggio, mantenesse un profilo basso: nessuna esagerazione, non troppi invitati, niente critiche e proteste. Eppure le prime pole ...I n una mossa a sorpresa che ha scioccato il mondo dell’ippica internazionale, Carlo III ha deciso di vendere i cavalli ereditati dalla madre. Con lui sul trono, quella tradizione che, nelle decadi di ...