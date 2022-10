Calcio | allenatore insulta avversario con epiteti razzisti

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Spiacevole episodio accaduto a Busto Arsizio. Gli Allievi del Cas Sacconago sono usciti dal campo ieri, prima della fine della partita, per solidarietà nei confronti di un ragazzo di origine marocchina di 16 anni che sarebbe stato chiamato “negretto” dall’del Gallarate, la squadra avversaria. Il fatto è successo nelle battute conclusive del match didegli Allievi provinciali tra Gallarate e Cas, come riporta Rainews. Come raccontano i dirigenti del Cas, l’del Gallarate avrebbe apostrofato col termine “negretto” un ragazzo della squadra ospite. Il ragazzo si è offeso, ne è scaturito un momento di tensione al termine del quale l’gallaratese è stato espulso. “A quel punto la partita è passata decisamente in secondo piano – ha spiegato Massimo Di Cello, tecnico del Cas -. Tutta la ...