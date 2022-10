Volley di B2 | derby alla Volare | Accademia ko 3-0

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNuovo stop per l’che ieri sera Palestra Alberti di Benevento è stata superata nelcittadino dBenevento con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-21, 25-23) snella seconda giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Dopo il ko di sette giorni fa con Pozzuoli, le giallorosse non sono riuscite a riscattare il risultato dell’esordio incappando in un’altra sconfitta, nonostante tre frazioni molto equilibrate e terminate tutte sul filo di lana. La gara si era messa bene per l’, in grado nel primo set di condurre fino al 16-11 grazie ai muri di Dell’Ermo e le bordate di Diago Silva, quest’ultima all’esordio stagionale. Da quel momento in avanti, tuttavia, è iniziata la vera partita della, trascinata ...