Spezia - Cremonese 2 - 2 | gli spezzini la ribaltano | poi vengono raggiunti - Sport - lanazione it

Loè in vantaggio per 2 - 1 sullaal termine del primo tempo del match valido per la decima giornata di Serie A e in corso di svolgimento allo stadio 'Picco' di La. Al vantaggio ...Avanti i lombardi con Dessers, poi Nzola e Holm fanno sorridere Gotti prima del definitivo pari di ...Il tecnico: "Ci è mancato ancora l'attimo per poterla vincere. La squadra ha comunque avuto il giusto atteggiamento. Radu Si è fatto male, vedremo se lo recupereremo" ...Un punto a testa per Spezia e Cremonese nella sfida valida per il 10° turno di Serie A. 2-2 tra Gotti e Alvini al termine di una sfida densa di emozioni e capovolgimenti. Apre Dessers… Leggi ...