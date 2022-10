SassariNotizie.com

Il discorso di Liliana Segre, testimone della, e il passaggio del testimone al senato con il postfascista La Russa. Eletto da una pattuglia ...: "Irresponsabili, un regalo alla maggioranza ...Quando la linea politica voluta dal segretario Enrico('votare noi per scongiurare il ... Ad aprire la seduta sarà sicuramente Liliana Segre, testimone diretta della, impegnata per tutta la ... Shoah: Letta ricorda anniversario rastrellamento Ghetto, 'sopravvissero in 16' Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Sopravvissero in 16. Il 16 ottobre 1943 il rastrellamento a Roma al Ghetto e la deportazione ad Auschwitz". Così Enrico Letta su twitter.Il discorso di Liliana Segre, testimone della Shoah, e il passaggio del testimone al senato con il postfascista La Russa. Eletto da una pattuglia di voti provenienti dalla minoranza. Renzi indiziato n ...