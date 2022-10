Sanctuary | la recensione del film con Margaret Qualley | dominare o essere dominati

(Di domenica 16 ottobre 2022) Presentata in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2022,, l'opera seconda di Zachary Wigon, è un'energica riflessione sul paradosso del potere e sui ruoli sfumati dell'uomo e della donna nella società contemporanea. L'inquadratura si muove lentamente. Dai piedi del protagonista - in soggettiva - si sposta sulla confezione di un prezioso orologio e poi ancora verso la finestra e il suo panorama, solo e unico spiraglio d'esterno in un'opera dalla precisa costruzione teatrale, chiusa, di fiato scenografico corto. È il preludio a un incontro, quello tra Hal (Christopher Abbott) e Rebecca (): lui affascinante uomo d'affari con una prodigiosa carriera davanti, lei una dominatrice, che nelle pratiche sadomaso è "la padrona" dell'uomo, colei che sottomette l'altro, volontà o fisico che sia. La sessione inizia nel ...

