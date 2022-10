Le storie degli altri ci cambiano la vita | Matteo Caccia racconta come in Voci che sono la mia

(Di domenica 16 ottobre 2022) Oggi per la rubrica Un libro in due minuti Lucia Esposito presenta il libro "chela mia" (Il Saggiatore). Parla die dilele nostre vite. Lo ha scritto. Giocando con il suo cognome potremmo dire cheè untore di, da anni lavora con leperché è un conduttore e autore di programmi radiofonici. Ma oltre ad ascoltarle,ha cercato di capirein qualche modo leci riguardano e toccano la nostra. C'è la storia ...

Cosenza Channel

... il cui occhio critico sull'attualita si unisce alla capacita di raccontarealle nuove ... Con Atto di Dio (2018), premiato anche ad Angoulême, ha prodotto uno dei migliori libri italiani...... ma il metropolita Antonio, che ha parlato a tu per tu con il papa in unoincontri bilaterali ... con, tradizioni culturali e religiose variegate: "Compongono una sinfonia straordinaria", ... La Chiesa cosentina degli ultimi 150 anni raccontata attraverso le storie dei suoi 10 arcivescovi Riascolta Con lo sguardo verso il futuro di Non mi capisci. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.La recensione di The Lost King, il nuovo film di Stephen Frears che, dopo Victoria e Abdul a Venezia, torna a presentare un film in Italia.