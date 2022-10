L' ansia di Musetti | ultimo esempio di un tennis che divora

(Di domenica 16 ottobre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

Attacchi d', depressione, crollo delle motivazioni. Quanto è difficile la vita del tennista. E se da una lato c'è l'aspetto dorato dei guadagni e della fama, dall'altro c'è la pressione di uno sport ...Niente da fare. Lorenzonon riesce a raggiungere la finale dell'Atp 250 di Firenze fermandosi contro un Felix Auger Aliassime particolarmente in palla. Non riesce a rallentare la corsa verso le Finals del canadese, ... Firenze, niente finale per Musetti battuto da Aliassime (e da un attacco d'ansia) Lorenzo Musetti è costretto a cedere la finale dell'Atp di Firenze a causa di un attacco d'ansia durante il match contro Felix Aliassime.Lorenzo Musetti è costretto a cedere la finale dell'Atp di Firenze a causa di un attacco d'ansia durante il match contro Felix Aliassime.