Covid Lazio | il bollettino del 16 ottobre | 2 738 casi e un morto - Cronaca - quotidiano net

La regione con più casiè la Lombardia con 5.653, seguita da Veneto (3.751), Emilia Romagna (3.276), Piemonte (2.865) e(2.738). . - foto agenziafotogramma.it - ads/r 16 - Ott - 22 16:39 ...Curva in discesa, il tasso di contagio passa al 17,5%. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, stabili le terapie ...Nel Lazio 2.738 nuovi casi, rapporto è al 17,5 ... 16 OTT - Nuovo aumento dei ricoverati Covid in Umbria, 193, dei quali 118 in area medica e uno in terapia intensiva, secondo i dati della Regione ...Oggi, venerdì 14 ottobre, nel Lazio, su 2.295 tamponi molecolari e 17.814 tamponi antigenici per un totale di 20.109 tamponi, si registrano 3.233 nuovi casi positivi (-642); sono 5 i decessi… Leggi ...