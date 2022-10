Bagnaia in cima alla classifica del Mondiale MotoGp | “Non mi gongolo | è presto”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Melbourne – Trionfo di Alex Rins con la Suzuki al Gran Premio d’Australia di2022. Terzo Francescosu Ducati, che sale così in testa alanche graziecaduta del rivale per il titolo Fabio Quartararo. Al secondo posto la Honda di Marc Marquez. Il francese della Yamaha dopo un primo spavento al terzo giro, scivola al 10° giro e si ritira vedendosi scavalcare dadi 14 punti. Quarto posto per Marco Bezzecchi che si lascia alle spalle altre 4 Ducati, quelle di Enea Bastianini, Luca Marini, dello spagnolo Jorge Martin (scattato dpole position) e del francese Johann Zarco. A completare la top ten lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaro (terzo nela 27 punti da) e il sudafricano della Ktm Brad ...

