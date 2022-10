Volley | Superlega 2022 2023 | Perugia perfetta | battuta Verona in tre set

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) La Sir Safety Susabatte in tre set la WithU(25-19, 25-20, 21-25, 19-25) nel match valido per la terza giornata della regular season didimaschile. Una prestazione di altissimo livello da parte della squadra di Anastasi, guidata dal solito perfetto Simone Giannelli, che ha trovato per tutta la partita gli attacchi di Rychlicki, Semeniuk e Leon, tutti ampiamente in doppia cifra.gioca un buon primo set alla pari, ma crolla poco a poco e perde la sua prima partita in stagione. Per i padroni di casa invece terza vittoria su tre e primo posto in classifica. CALENDARIO 3^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV: FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE ...