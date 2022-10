Verissimo anticipazioni e ospiti | tutti i nomi del 15 e 16 ottobre 2022

(Di sabato 15 ottobre 2022) Anche questo fine settimana Silvia Toffanin ci aspetta su Canale 5 con una nuova puntata di, o meglio con una nuova puntata al sabato e con nuova puntata alla domenica. Doppio appuntamento anche questa settimana, il 15 e il 16la Toffanin ci aspetta con le sue interviste. Saranno tanti glidi questa settimana. Per i fan del Pratiful che continuano a seguire con piacere quello che per alcuni è ormai noto come il Prati Gate, ci sarà un nuovo capitolo della vicenda, con Eliana Michelazzo ospite del programma di Canale 5.glidel 15Nella puntata del sabato di, Silvia Toffanin accoglierà Salvatore Esposito, ...

... sarà infatti ospite di Silvia Toffanin, Eliana Michelazzo , una delle due ex agenti di Pamela Prati , che racconterà per la prima volta a "" la sua versione riguardo al cosiddetto "Prati ...Scopriamo dunque tutte ledella puntata di sabato.: gli ospiti di sabato 15 ottobre. Due le doppie interviste previste a: Manuela Arcuri sarà in studio insieme al ...Dopo l’anteprima mondiale ad Alice nella Città e alla Festa del Cinema di Roma 2022, dal 24 novembre nei cinema italiani con Vertice 360 Poker Face, secondo film da regista dell’attore Russell Crowe, ...Dalle 13:45 su Canale 5 in onda l’ultima puntata della settimana di Beautiful, la soap opera che ha compiuto quest’anno ben 31. Ecco tutto ...