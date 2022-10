Va in tribunale armato di coltello | 64enne denunciato

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tre giorni fa era stato arrestato per atti persecutori dai carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano (Napoli): aveva speronato l’auto al cui interno c’erano la moglie e la figlia. Era sottoposto ai domiciliari e ieri mattina si è presentato aldi Nola dove era prevista l’udienza di convalidadi. Per ilè scattata una denuncia. L’autorità giudiziaria lo aveva convocato libero, senza scorta. Quando si è presentato all’ingresso delha trovato i carabinieri della stazione di Nola che concorrevano nella vigilanza della struttura. A dare il primo allarme il metal detector. L’uomo, di San Giuseppe Vesuviano, ha velocemente estratto ildalle tasche e lo ha nascosto in una scarpa. I ...

