Si scontra con un ciclista | scappa e poi torna sul luogo dell' incidente | ' Ho avuto paura'

(Di sabato 15 ottobre 2022) Schianto tra un'automobile e una bicicletta all'incrocio tra via Valentini e via Zarini. Ritirata la patente alla ragazza di 22 anni alla guida ...

L'Arena

Schianto tra un'automobile e una bicicletta all'incrocio tra via Valentini e via Zarini. Ritirata la patente alla ragazza di 22 anni alla guida ...Nessuna metamorfosi, Niko sise stesso, il passato che rischia di farlo finire in carcere o, nella migliore ipotesi, ai servizi sociali e il presente fatto dagli applausi e dal successo ... Scontro auto-moto, muore un 28enne. Inutili i tentativi di rianimarlo di un medico in zona Sono bastate 24 ore lontano da Edoardo perché Antonella capisse di non poter fare a meno del compagno, con cui negli ultimi giorni i rapporti sono stati molto tesi nella casa del Gf Vip.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...