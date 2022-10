Sci | pasticcio Fisi | Roda eletto presidente per la quarta volta contro la legge ma il voto è a rischio annullamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’agognata poltrona è ancora lì, sotto le terga del proprietario che vi siede sopra da dieci anni. Ma la sedia scotta e non è improbabile che l’attuale inquilino di via Piranesi venga costretto a traslocare. Intanto Flavio, dirigente bolognese, 74 anni, ex allenatore di Alberto Tomba, può festeggiare: grazie aldegli sci club (ha ottenuto il 57,6% dei consensi), continuerà a guidare la Federazione italiana sport invernali. Per quanto potrà farlo? In teoria quattro anni, fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ma sulla sua elezione deve esprimersi il Collegio di garanzia del Coni (a breve) e, in seconda battuta, non è escluso che si debba esprimere il Tar. Il motivo?inizia il quarto mandato alla presidenza della, quando ladello Stato (8/2018) stabilisce, ...