Non solo Covid | i vaccini consigliati per gli anziani e i malati cronici

Leggi su dilei

(Di sabato 15 ottobre 2022) Per chi è indicata, non bisogna perdere tempo. La quarta dose o comunque il richiamo che ha il compito di rinforzare le difese degli anticorpi contro le varianti del virus Sars-CoV2- è di grande importanza. Ma non crediate che esista-19. Il mondo dell’invisibile, ed in particolare dei virus e dei batteri, propone una serie di nemici che non vanno sottovalutati e per i quali la prevenzione è davvero fondamentale. In questo senso, le vaccinazioni sono uno strumento basilare. Per questo occorre pensare alper l’influenza e a quelli pneumococco, Herpes Zoster e meningococco, fondamentali soprattutto nei soggetti fragili, quali over 65,, immunocompromessi. A raccomandare questo approccio preventivo sono tre società scientifiche, la Società di Medicina Generale e delle Cure ...