Napoli-Bologna | Spalletti live | «Ogni partita viaggio verso l' ignoto»

...23 punti; Atalanta 21; Lazio, Udinese e Milan 20; Roma 19; Inter 15; Juventus 13; Sassuolo 12; Torino 11; Salernitana e Monza 10; Fiorentina 9; Empoli e Spezia 8; Lecce e7; Verona 5; ...... Fermo, Chieti e Ancona (560), Pavia, Macerata e La Spezia (550), Lodi (540),e Savona (530)... Potenza (260), Messina (250), Siracusa (240), Isernia (230), Sud Sardegna, Vibo Valentia e(...Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la decima gi ...Azzurri vincono a Cremona e staccano l'Atalanta che ha pareggiato 2-2 a Udine. Il Milan batte la Juventus. Vittorie per Inter e Roma. La Samp di Stankovic pareggia a Bologna ...