Moto2 | GP Australia | Aldeguer firma la pole con record della pista | Vietti sesto

Finisce con una bandiera rossa a 36" dalla conclusione del Q2 la seconda sessione di qualifiche dellaa Phillip Island mentre si stava profilando il duello per la pole tra i compagni di squadra in SpeedUp Aldeguer e Lopez, entrambi autori del miglior tempo nell'ultimo settore. Bandiera rossa per ...Fermin Aldeguer porta la Boscoscuro davanti a tutti incon l'aiuto... di due pennuti. Mancavano circa 35 secondi alla fine del turno quando è stata esposta la bandiera nera perché due oche grigie passeggiavano sul circuito: Alonso Lopez, altro ...Lo spagnolo del team SpeedUp di Boscoscuro precede i connazionali Fernandez e Lopez prima della bandiera rossa esposta a 36” dalla fine. Arbolino quarto con Vietti sesto passando dal Q1 ...Moto2 Gp Australia Qualifiche - Fermin Aldeguer partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Australia classe Moto2, 18esima tappa del Motomondiale 2022. Il pilota della Speed Up, alla sua seconda po ...