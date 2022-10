Formazioni ufficiali Empoli Monza | le scelte degli allenatori

Empoli - Monza:EMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Satriano. Allenatore: Zanetti. MONZA (3 ...Queste ledelle due squadre: EMPOLI (4 - 3 - 3) : Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Bandinelli; Baldanzi, Satriano, Destro. All: Zanetti. MONZA (3 ...Resa nota la formazione ufficiale del Milan Femminile, che alle 14.30 affronterà l'Inter nel derby. Di seguito l'undici titolare scelto da Ganz Inter (4-3-3): ...We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right t ...