“È un’arma micidiale…” L’invio dell’Occidente a Kiev

(Di sabato 15 ottobre 2022) Jens Stoltenberg ha messo pressione ai ministri della difesa dei Paesi Nato riuniti mercoledì a Bruxelles: a causa del persistente attacco russo all’Ucraina sono necessarie ulteriori urgenti furniture di armi per “difendersi dai terribili attacchi russi alla popolazione civile”. Come sottolineato a 20Minuten.ch da Wolfang Richter, ex generale di brigata dell’esercito tedesco, oggi analista militare, “finora non si sono visti attacchi mirati e precisi dal cielo come ci si aspetterebbe da una grossa aviazione come quella di Mosca. L’aviazione russa intensificherà i suoi attacchi fino all’inverno”. Le forze aeree ucraine, in rapporto 1:10 rispetto a quelle russe, non sono certamente equipaggiate a dovere, tuttavia Kyiv sembra riuscire a coordinare ed operare i mezzi e le difese antiaeree in maniera efficace. Molto importante per l’Ucraina è il continuo supporto ...