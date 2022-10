Atalanta prima in Serie A | è da scudetto? La risposta di Gasperini

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 ottobre 2022) Vince 2-1 di rimonta l’contro il Sassuolo di Dionisi, grazie alle reti di Pasalic e Lookman. In questo modo gli uomini dihanno temporaneamente conquistato il primo posto in classifica, a quota 24 punti, in attesa del Napoli che scenderà in campo al Maradona domani alle ore 18:00. Al termine di questa sfida, l’allenatore della Dea ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita e la corsain atto in questafase del campionato. Corsa: il parere dell’allenatore Di seguito quanto detto da Gian Piero: “? Sono contento per i ragazzi e per quanto si stanno impegnando. Siamo arrivati a questo risultato attraverso 10 partite che non sono pochissime. La squadra è sempre molto quadrata e ...