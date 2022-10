Ucraina | Kiev | ' sviluppiamo nuova tecnologia contro droni iraniani'

(Di venerdì 14 ottobre 2022), 14 ott. (Adnkronos) - Unaper contrastare gli attacchi deidi fabbricazione iraniana che la Russia ha acquistato. E' quantostarebbe sviluppando, secondo le parole del ministro della Difesa Oleksii Reznikov, che ha detto che "è in corso lo sviluppo di sistemi per l'annientamento dei: li stiamo studiando per vedere che tipo di 'cervelli elettronici' hanno al loro interno allo scopo di preparare le dovutemisure". Reznikov ha aggiunto di ritenere che la Russia abbia attualmente a disposizione circa 300di fabbricazione iraniana "e sta cercando di acquistarne qualche altro migliaio. Vedremo se succederà o no, ma abbiamo essere preparati".

RaiNews

Sempre ad Astana davanti ai giornalisti Putin ha affermato che "l'ha modificato la sua posizione sui negoziati con la Russia non appena le nostre truppe si sono ritirate da" . "Quando ho ...L'operazione in"è stata una decisione corretta". Sui negoziati conMosca "è stata sempre aperta. Gli ucraini si sono ritirati dal tavolo. Nostro obiettivo non è distruggere l'",... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 233 - Meduza: Cremlino vuole cessate il fuoco per preparare nuovo attacco a inizio 2023 - Meduza: Cremlino vuole cessate il fuoco per preparare nuovo attacco a inizio 2023 Il direttore del Wilfried Martens Centre, la Fondazione del Partito popolare, propone di congelare tutte le riserve della Banca centrale russa e di utilizzare le risorse per ricostruire l'Ucraina ...Kiev, 14 ott. (Adnkronos) - Una nuova tecnologia per contrastare gli attacchi dei droni di fabbricazione iraniana che la Russia ha acquistato. E' quanto Kiev starebbe sviluppando, secondo le ...