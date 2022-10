Subbiano Ar | uccide madre 85enne e si costituisce ai Carabinieri

E' successo a, in provincia di ...(AREZZO). Ha ucciso la madre 85enne e poi ha chiamato i carabinieri. È accaduto in provincia di Arezzo, a, in una villetta dove madre e figlio vivevano. L'uomo, un 48enne noto per problemi di dipendenza, è stato portato poi prima in ospedale e poi in caserma ad Arezzo: da chiarire se abbia ...Arezzo: un uomo di 48 anni ha ucciso la madre 85enne per poi chiamare i Carabinieri. L'omicidio compiuto al culmine di una lite.Una tragedia familiare si è consumata a Subbiano, in provincia di Arezzo, dove un uomo di 48 anni ha ucciso la madre. La donna, 85 anni, sarebbe stata picchiata fino a causarne il decesso, ...