Papa Francesco | “Non cediamo al ricatto della guerra”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) CITTÀ DEL VATICANO – “In questi mesi è andato crescendo in Europa e nel mondo il fragore”, “nona questo! Non cadiamo in questa trappola! Continuiamo a sognare la pace e a lavorare per la pace, spargendo semi di fraternità e di amicizia sociale”. Lo ha dettoricevendo in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, i partecipanti al ‘Christmas Contest’ promosso dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis. “La mano tesa, sempre la mano tesa”, ha aggiunto il. L'articolo L'Opinionista.

Perché il neo - presidente aprendo il suo discorso ha voluto rendere omaggio a. Il classico 'presidente di tutti' Insomma, dopo Ignazio La Russa , un'altra figura alquanto divisiva ...Tra le citazioni del neo eletto presidente della Camera Lorenzo Fontana c'è anche il Beato Carlo Acutis. uno studente italiano, beatificato nel 2020 da. Il presidente si affida alle sue parole per sottolineare come l'omologazione sia in realtà uno strumento dei totalitarismi e la diversità democraziaCITTÀ DEL VATICANO - "In questi mesi è andato crescendo in Europa e nel mondo il fragore della guerra", "non cediamo a questo ricatto! Non cadiamo in ...Milano, 14 ott. (askanews) - "Voglio dedicare un primo saluto al pontefice Francesco, rappresenta un riferimento spirituale della maggioranza dei cittadini italiani per promuovere il rispetto dei più ...