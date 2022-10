Netflix low cost in arrivo il 3 novembre

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 14 ottobre 2022)LowSi chiama Base con Pubblicità ed è il nuovo piano lowchelancerà il 3alle ore 17 in partnership con Microsoft, per andare incontro alle esigenze del pubblico ed abbassare i prezzi, inserendo in cambio gli spot pubblicitari:erà 5,49 euro al mese in Italia ma sarà disponibile anche in Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. Le intenzioni del servizio streaming erano già chiare e dunque si sono concretizzate. Nulla cambierà per chi è già abbonato, che potrà continuare ad usufruire del suo vecchio abbonamento con i piani Base, Standard e Premium, privi di pubblicità; chi vorrà, potrà scegliere la nuova offerta, che avrà una qualità video fino a 720p/HD (ora sia per il piano ...